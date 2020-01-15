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15 Ocak 2020, Çarşamba
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kupada Denizlispor'u konuk ediyor

Trabzonspor kupada Denizlispor'u konuk ediyor

, son 16 turu ilk maçında yarın konuk edeceği karşısından rövanş maçı öncesi avantajlı skor ile ayrılmak istiyor.

Bu sezon hem hem de 'nda zirve hedefleyen , kupa son 16 turu ilk maçında yarın sahasında ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 23 Ocak'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etmek istiyor.

KADRODA EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile 'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj da kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle hafta boyunca takımla yeteri kadar çalışma imkanı bulmayan Novak, Uğurcan ve Sturridge'nin de dinlendirilmesi bekleniyor.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN İLK RESMİ SINAVI

Teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından devre arası takımın başına geçen Hüseyin Çimşir, Denizlispor maçıyla birlikte ilk kez taraftarı önünde Trabzonspor'un başında ilk resmi sınavına çıkacak.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce - Pereira, Hüseyin, Campi, Abdurrahim, Mikel, Sosa, Abdulkadir, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok

  1. 15.01.2020
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