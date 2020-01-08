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08 Ocak 2020, Çarşamba
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İşi sıkı tutuyor

İşi sıkı tutuyor

Yeni  , kampında işi sıkı tutuyor.

Yeni , kampında işi sıkı tutuyor. Oyuncularıyla baş başa toplantı yapan 40 yaşındaki hoca, "Hem hem de lig olmak üzere peş peşe önemli maçlar oynayacağız. Kampta hazırlanmamız için 6 gün gibi kısa bir süre var. Bu arayı en iyi şekilde tamamlayarak hazır bir halde lige başlamalıyız. Bunun için de herkesin konsantrasyon olarak hazır olması gerekiyor" uyarısı yaptı.
  1. 8.1.2020
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