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08 Ocak 2020, Çarşamba
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maçı A ’da

Bursa maçı A Spor’da

Fırtına, sezonun öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Belek'teki ilk hazırlık maçında bugün saat 14.30'da ile karşılaşacak.

Fırtına, sezonun öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Belek'teki ilk hazırlık maçında bugün saat 14.30'da ile karşılaşacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımın başında çıkacağı ilk karşılaşmada yeni transfer Ndiaye'nin de ilk kez forma giymesi planlanıyor. Maçı A HD kalitesinde canlı yayınlayacak.
  1. 8.1.2020
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