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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Benim için fırsat

Benim için fırsat

Yeni edilen , kendisine 'da yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Yeni edilen , kendisine yeni bir sayfa açtığını söyledi. 'de beklentilere karşılık veremeyen Senegalli orta saha, "Sıcak bir ortama geldim ve çok iyi bir şekilde karşılandım. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlarım. Burada olmak benim ve kariyerim için de büyük bir fırsat. 'ye ve 'e yabancı değilim. Uyum sorunu yaşamadan en iyisini ortama koymak için mücadele edeceğim" diye konuştu.

NDIAYE ÇABUK ALIŞTI
Badou Ndiaye, takıma kısa sürede adapte oldu. Kaptan Sosa'nın adaptasyon süresince yıldız oyuncuyla yakın ilişkiler kurmaya özen gösterdiği gözlenirken, 29 yaşındaki Senegalli orta saha futbolcusunun özellikle antrenmanlardaki hırsı da dikkatlerden kaçmıyor.

  1. 8.1.2020
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