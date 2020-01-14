Jose Sosa: Hedef 2 kupa

Kaptan Jose Sosa, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Ligi en üst noktada tamamlamak istediklerini belirtti. Arjantinli maestro, "İsminiz Trabzonspor ise hedefiniz doğal olarak zirve olur. Çok şanslıyım ki içinde bulunduğum takımla büyük hayallerimiz var ve bu hayallerimizi gerçekleştirebilecek güçteyiz. Bu nedenle ayrıca kendimi heyecanlı hissediyorum. Cesaret korkunun olmayışı değil, korkunun üstesinden gelebilmektir. Bunu vücuduma dövme yaptırdım. Ayrıca hayattaki hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünüyorum. Ben hayatımı bu düşünce üzerinden kurguluyorum" dedi. 34 yaşındaki yıldız, geçen sezon başlayan sakatlık kabusunun bu yıl da ilk yarıda devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Özellikle Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık beni derinden etkiledi. Çünkü Abdülkadir hem kendi yeteneği hem de takım için önemli bir oyuncu ve dahası genç oyuncularımız için bir rol modeldi. Diğer takım arkadaşlarım da onun bu sakatlığına çok üzüldü. Umuyoruz ki ligin ikinci yarısında talihsizlikler yaşamayız."

GURUR DUYUYORUM

Sözden ziyade işi eyleme döken bir kaptan olmaya çalıştığını kaydeden Sosa, şöyle devam etti: "Umuyorum bunda da başarılıyımdır. Çünkü böyle bir şehirde ve böyle takımda kaptanlık yapıyor olmak gerçekten büyük bir gurur ve çok büyük bir sorumluluk."

TÜRKÇE ÖĞRENİRDİM

Türkçe'yi çalışarak öğrenmediğini de belirten Sosa, "Bazı temel şeyleri anlayabiliyorum. Ancak Türkçe tamamıyla çalışarak öğrendiğim bir dil değil. Konuşma anlamında sıkıntılarım var. Antrenman dışındaki zamanımı genelde evde ailemle geçirdiğim için Türkçe konuşmaya çok zaman olmuyor. Yalnız olsaydım çoktan öğrenebilirdim diye düşünüyorum" dedi.

MENAJER, TEKNİK DİREKTÖR

Her zaman futbolun içerisinde yer alacağını söyleyen tangocu, "Belki menajerlik olabilir. Bazen sportif direktör, bazen de teknik adam olmayı istiyorum. İlk zamanlar teknik adamlık yapmayı aklımdan bile geçirmedim ama şimdilerde bunun olabileceğini de hissediyorum" ifadelerini kullandı.