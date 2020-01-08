Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: İnancımız tam
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu Fotomaç'a özel yaptığı açıklamada, “Hocamız Hüseyin Çimşir’e görev verme konusunda bir saniye bile tereddüt etmedik. Bilgi ve becerilerine sonuna kadar güvendiğimiz gibi her an onun yanında olacağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir'in başarılı olacağına yürekten inandıklarını belirtti. Fotomaç'a konuşan Ağaoğlu, "Hocamız zaten takımı tanıyor ve biliyor. Böyle bir değişim yaşanacağı anda bir saniye bile tereddüt etmeden kendisiyle devam kararı aldık. Bilgi ve becerilerine sonuna kadar güvendiğimiz gibi bu süreci en iyi şekilde sürdürmesi için her an, her saniye yanında olacağız" dedi. Ağaoğlu, taraftarların transfer beklentisinin farkında olduklarını da belirterek, "Takımdaki oyuncularımızdan daha iyisini bulursak alacağız. Yüzde 80 veya 90 katkı sağlayacağına inandığımız bir transfer olursa yapacağız. Artık herkes kiralama formülünü devreye sokuyor ve biz de bunu aktif olarak kullanıyoruz, kullanacağız" ifadesini kullandı.
İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ
Ağaoğlu, devre arası transferinin her zaman bazı riskleri getirdiğini de vurgulayarak, "İnce eleyip sık dokuyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız Ndiaye transferi bizim için çok az risk içeriyor. Çünkü ligi tanıyor ve tam bir takım oyuncusu. Bu ve buna benzer transferler öncelikli olmalı. Ndiaye'nin takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum, kendisi ile görüştüğümde, çok iyi hissettiğini ve oynamak için sabırsızlandığını dile getirdi" dedi. Sturridge'nin ikinci yarıda çok farklı bir kimlikte olacağına inandığını da vurgulayan başkan, "Takımımızda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Daniel Sturridge'nin takıma daha fazla katkı yapacağına inanıyoruz. Altyapıdan kampa getirdiğimiz isimler de burada ağabeylerinden çok şey öğrenecek. Belki de takımda kalacaklar" diye konuştu.
- 8.1.2020
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: İnancımız tam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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