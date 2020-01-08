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08 Ocak 2020, Çarşamba
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’in kriterleri

Hüseyin Çimşir’in kriterleri

Bütçenin kısıtlı olması nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan 'da de yönetimle yaptığı görüşmede transferde kriterini bildirdi.

Bütçenin kısıtlı olması nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan 'da de yönetimle yaptığı görüşmede transferde kriterini bildirdi. Çimşir'in, "Almış olmak için yapmayalım. Gelecek olan futbolcu elimizdekilerden yüzde 20-30 daha fazla katkıda bulunabilecekse, mali olarak kulübün şartlarına uygun, nokta takviye yapabiliriz" dediği belirtildi.
  1. 8.1.2020
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