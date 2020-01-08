Bulut: Doğru karar - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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Bulut: Doğru karar

, 'un yeni hocası 'i değerlendirdi.

, 'un yeni hocası 'i değerlendirdi. Bulut, "Trabzonspor'un oynadığı oyun ve futbolcular çok kaliteli. Bireysel futbolcuları çok iyi. Sörloth, Nwakaeme, Sosa, Novak ve Pereira... Trabzonspor bu yarıştan kopmayacak. Çimşir bence doğru karar. Trabzonspor'u en iyi tanıyan hoca o çünkü. Ufak dokunuşlarla takımı ilk 3 içinde tutar" ifadesini kullandı.
  1. 8.1.2020
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