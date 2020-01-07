Trabzonspor'da keyifli antrenman
Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor bu akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti. Oldukça keyifli geçen idmanda futbolcuların eğlenceli anları dikkatlerden kaçmadı.
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, günü çift idmanla geçirdi. Bu akşam ilk yarım saati basına açık olarak çalışan bordo-mavililerin antrenmanı oldukça keyifli geçti.
Isınma koşularıyla başlayan idman, daha sonra pilates topuyla yapılan eğlenceli bir çalışmayla devam etti. 4 gruba ayrılan futbolcular, ellerinde pilates topu alarak aynı zamanda normal top sürerek yarış yaptı. Kazanan takımın sevinci oldukça coşkuluydu.
Teknik Direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın basına kapalı bölümü ise taktik ağırlıklı geçti. Yusuf Sarı fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarını sürdürürken, Uğurcan Çakır ise salonda çalıştı.
Bordo-mavililer hazırlıklarına yarın oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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