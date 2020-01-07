Trabzonspor'da keyifli antrenman - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da keyifli antrenman

'da keyifli antrenman

Trabzonspor'da keyifli antrenman

'in hazırlıklarını 'da sürdüren bu akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti. Oldukça keyifli geçen idmanda futbolcuların eğlenceli anları dikkatlerden kaçmadı.

'in ikinci yarısına Belek'te hazırlanan , günü çift idmanla geçirdi. Bu akşam ilk yarım saati basına açık olarak çalışan bordo-mavililerin antrenmanı oldukça keyifli geçti.

Isınma koşularıyla başlayan idman, daha sonra pilates topuyla yapılan eğlenceli bir çalışmayla devam etti. 4 gruba ayrılan futbolcular, ellerinde pilates topu alarak aynı zamanda normal top sürerek yarış yaptı. Kazanan takımın sevinci oldukça coşkuluydu.

Teknik Direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın basına kapalı bölümü ise taktik ağırlıklı geçti. Yusuf Sarı fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarını sürdürürken, Uğurcan Çakır ise salonda çalıştı.

Bordo-mavililer hazırlıklarına yarın oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

  1. 07.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da keyifli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN