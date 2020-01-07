Trabzonspor transferde atağa kalktı! Inter'in yıldızı...

Trabzonspor Inter'den Andrea Ranocchia için nabız yoklayacak. Inter'in 33 yaşındaki stoperi Andrea Ranocchia İnter kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bordo mavililer Marcelo ve Kjaer'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle İtalyan Andrea Ranocchia görüşmelerini sürdürüyor.

İTALYANLAR DA DOĞRULADI!

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Inter'de fazla forma şansı bulamayan Andrea Ranocchia'ya talip oldu.

İtalyan haber ajansı ANSA: "Sampdoria, Murillo için Galatasaray'ın yaptığı 1 milyon euroluk kiralama teklfiini reddetti ve 12 milyon euro talep etti." dedi.