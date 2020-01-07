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07 Ocak 2020, Salı
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transferde atağa kalktı! Inter'in yıldızı...

Trabzonspor transferde atağa kalktı! Inter'in yıldızı...

'de sezonunun başlamasıyla kulüpler eksik mevkilere takviyeler yapmak için girişimlerini hızlandırdı. İlk yarıda fırtına gibi esen ekibi 'da İtalya'dan bir yıldız ismi kadrosuna katmak için kulübü ile temasa geçti. İşte o isim...

Inter'den için nabız yoklayacak. Inter'in 33 yaşındaki stoperi Andrea Ranocchia İnter kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bordo mavililer Marcelo ve 'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle İtalyan Andrea Ranocchia görüşmelerini sürdürüyor.

İTALYANLAR DA DOĞRULADI!
İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Inter'de fazla forma şansı bulamayan Andrea Ranocchia'ya talip oldu.

İtalyan haber ajansı ANSA: "Sampdoria, Murillo için 'ın yaptığı 1 milyon euroluk kiralama teklfiini reddetti ve 12 milyon euro talep etti." dedi.

  1. 07.01.2020
  2. Güncelleme: 07.01.2020 17:58
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