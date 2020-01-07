Trabzonspor transferde atağa kalktı! Inter'in yıldızı...
Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla kulüpler eksik mevkilere takviyeler yapmak için girişimlerini hızlandırdı. İlk yarıda fırtına gibi esen Karadeniz ekibi Trabzonspor'da İtalya'dan bir yıldız ismi kadrosuna katmak için kulübü ile temasa geçti. İşte o isim...
Trabzonspor Inter'den Andrea Ranocchia için nabız yoklayacak. Inter'in 33 yaşındaki stoperi Andrea Ranocchia İnter kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bordo mavililer Marcelo ve Kjaer'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle İtalyan Andrea Ranocchia görüşmelerini sürdürüyor.
İTALYANLAR DA DOĞRULADI!
İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Inter'de fazla forma şansı bulamayan Andrea Ranocchia'ya talip oldu.
İtalyan haber ajansı ANSA: "Sampdoria, Murillo için Galatasaray'ın yaptığı 1 milyon euroluk kiralama teklfiini reddetti ve 12 milyon euro talep etti." dedi.
- 07.01.2020
- Güncelleme: 07.01.2020 17:58
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karadeniz81 basın toplantısı yapamadı bi turlu
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Toplam 1
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Trabzonspor transferde atağa kalktı! Inter'in yıldızı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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