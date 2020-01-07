Trabzonspor'da sorun çözülüyor! İşte defansın yeni lideri - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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Trabzonspor'da sorun çözülüyor! İşte defansın yeni lideri

Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2'lik skorla deviren Trabzonspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Senegalli yıldız futbolcu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor, gündemine bomba bir ismi aldı. Bordo-mavililer Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdi. İşte o isim ve son gelişmeler...
7 Ocak 2020 Salı 07:34
Trabzonspor'da sorun çözülüyor! İşte defansın yeni lideri

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavili takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı.

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Trabzonspor'da sorun çözülüyor! İşte defansın yeni lideri

İdman, istasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen idmanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

Trabzonspor'da sorun çözülüyor! İşte defansın yeni lideri

İngiltere Championship ekibi Stoke City'den sezon sonuna kadar kiralanan Badou Ndiaye de antrenmanda yer aldı. Yusuf Sarı takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Kaleci Uğurcan Çakır salonda çalıştı. İzinli Donis Avdijaj ile tedavileri süren Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ise antrenmana katılmadı.

Trabzonspor'da sorun çözülüyor! İşte defansın yeni lideri

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sezonun ilk yarısını 32 puanla kapatan Trabzonspor'da hedef sezon sonu şampiyonluk. Bordo-mavililer Ndiaye transferinden sonra nokta transferlere devam etmenin planlarını yapıyor.

Trabzonspor'da sorun çözülüyor! İşte defansın yeni lideri

Çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, defansa lider bir isim almak için çalışmalarını sıklaştırdı. Gündeme ise bomba bir isim geldi. İşte son gelişmeler...

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