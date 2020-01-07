Trabzonspor'da sorun çözülüyor! İşte defansın yeni lideri

Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2'lik skorla deviren Trabzonspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Senegalli yıldız futbolcu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor, gündemine bomba bir ismi aldı. Bordo-mavililer Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdi. İşte o isim ve son gelişmeler...

7 Ocak 2020 Salı 07:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





