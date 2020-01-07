Trabzonspor'da transferde titiz davranıyor

Süper Lig'in ilk devresini 32 puanla tamamlayarak zirve yarışında iddialı takımlar arasında yer alan Trabzonspor, eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürürken, kadroya yapılması planlanan takviyeler içinde titiz bir çalışma yürütüyor. Bu konuda oldukça rahat olan bordo-mavililerde yeni teknik patronu Hüseyin Çimşir, ellerinde iyi bir kadro bulunduğunu yönetime iletti. Mevcut kadroda yer alan oyunculardan en iyi verimi almaya çalışacağını ve devre arasında transfer yapmak için değil, gerçekten verimli olacağına inandığımız ismi kadroya dahil etmeleri gerektiğini Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ve yönetime ileten genç teknik adam bu konuda güven verdi.

KADRODA 14 YABANCI BULUNUYOR

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Bu şartlarda yabancı transferi gerçekleştirmesi imkansız olan bordo-mavililer yabancı kontenjanından yararlanabilmesi için kadroda yer açması gerekiyor. Kadrosunda Sturridge, Ekuban, Sörloth, Nwakaeme, Ndiaye, Onazi, Obi Mikel, Sosa, Fernandes, Campi, Hosseini, Novak, Pereira ve Avdijaj olmak üzere 14 yabancı oyuncu bulunduran bordo-mavililer, ilk planda Donis Avdijaj'ı takımdan göndermeyi planlıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Onazi'nin ayrılıktan dolayı ödeme yapmayı düşünmeyen bordo-mavili kulüp oyuncunun takım bulması halinde gidişine izin verilecek.



BAŞKAN TALİSCA TRANSFERİNDE KAPIYI KAPATTI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Talisca'nın transfer iddialarıyla ilgili olarak ise son noktayı koydu. Oyuncunun yüksek maliyetleri nedeniyle bu transfere hiç bakmadıklarını dile getiren Ağaoğlu, acil ihtiyacımız ve kulüp menfaatlerinin ön planda olacağı bir transfer için çaba sarf edebileceklerini vurguladı.



AĞAOĞLU'NDAN ÇİMŞİR'E GÜVEN

Trabzonspor'un Antalya kampı için takımla birlikte Antalya'da bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu takımını yalnız bırakmıyor. Teknik heyet ve oyuncularla yakından ilgilenen Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir'e olan güvenini her fırsatta dile getiriyor. Yaşadıkları sürecin normal olmadığını belirten başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yaşanan süreci herkes gördü. Normal şeyler yaşamadık ama bunları artık konuşmanın da çok anlamı yok. Trabzonspor şu anda Hüseyin Çimşir ile yoluna devam ediyor. Oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Uzun zamandır Hüseyin hoca bizimle, kadroyu ve yapıyı çok iyi tanıyor. Her şey kaldığı yerden devam ediyor" dedi.





İLK HAZIRLIK MAÇI BURSA İLE...

Trabzonspor Antalya kampından ilk hazırlık karşılaşmasını 8 Ocak tarihinde saat 14:30'da Bursaspor ile yapacak. Müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle seyirci alımı yapılmayacağı bildirildi.