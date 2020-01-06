Ahmet Ağaoğlu: Türkiye'nin en iyi forveti bizde
Süper Lig'de ilk devreyi 3. sırada kapatan Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürürken, başkan Ahmet Ağaoğlu A Spor'un sorularını yanıtladı.
Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürdü. Antrenmanları yakından takip eden başkan Ahmet Ağaoğlu, A Spor'un sorularını yanıtladı.
Takıma ekstra bir takviye daha yapılıp yapılmayacağı ile alakalı Ağaoğlu, "Hocadan transfer konusunda talep gelmedi. Hocanın söylediği, 'oyuncu almış olmak için almayalım.' Ben bu kadronun Türkiye Kupası ve ligi çok rahatlıkla götürebileceğine inanıyorum" dedi.
Alexander Sörloth'un Türkiye'nin en iyi forveti olduğunu dile getiren bordo-mavili başkan, "Önemli olan atmak. 35 gol atmış takım. Türkiye'nin en iyi forveti bizde. Daniel Sturridge de artık işin içine giriyor. Badou da çok katkı verecek. Kendisine sordum, 'Nasılsın?' diye 'Çok iyiyim' dedi" diye konuştu.
TFF'nin koyduğu limit konusuna değinen Trabzonlu yönetici, "Transfer yapacak mısınız diye değil 'limitiniz var mı?' diye sorun. Limitiniz olması paranız olduğu anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.
- 06.01.2020
- Güncelleme: 06.01.2020 19:35
-
Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'dan çifte transfer müjdesi
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
-
Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
-
Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
Toplam 1
Yorum
adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
Ahmet Ağaoğlu: Türkiye'nin en iyi forveti bizde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.