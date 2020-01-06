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06 Ocak 2020, Pazartesi
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salonda kuvvet çalıştı

Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı

, 'de hazırlıklarına sabah saatlerindeki antrenmanla devam etti. Çalışma Belek'teki yoğun yağış nedeniyle salonda yapıldı.

, kamp çalışmalarına Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de sahada yapılması planlanan günün ilk antrenmanı Antalya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirildi. Antrenmanda üç grup halinde çalışan oyuncular kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, bugün 18.30'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 06.01.2020
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