Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'dan çifte transfer müjdesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetim Kurulu, panik havasına girip yüksek maliyetlerle oyuncu almak istemiyor. Orta saha için Badou Ndiaye'nin imza atmasının, Nedelev ile de anlaşılmasının ardından stoper ve sağ kanada takviye isteyen teknik direktör Hüseyin Çimşir, raporunu yönetime iletti. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, adımlarını planlı ve sağlam atacaklarını söyledi.

"AYRILACAK OYUNCULAR VAR"

Bütçelerini bir kuruş dahi aşmayacaklarını belirten Ağaoğlu, "Bir panik havası söz konusu değil. Ekonomik olarak kendimize uygun oyuncular alacağız. Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir davranış içerisinde olmayacağız. Vedalaşacağımız ya da kiralayacağımız oyuncular da olabilir" dedi.

Bu arada stoper bölgesinde 4 oyuncusu bulunan yönetimin buraya bir takviye yapabilmesi için mevcut yabancılardan biriyle yollarını ayırması gerekiyor.

ONAZİ VE AVDİJAJ İÇİN GERİ SAYIM

Bordo-mavili ekipte Ogenyi Onazi ve Donis Avdijaj ile yolların ayrılması için görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar Onazi için teklif alamayan Karadeniz ekibinin, oyuncu ile sözleşme fesih görüşmelerine başladığı ifade edildi. Nijeryalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle kalan alacağını talep ettiği iddia edilirken yönetim, bu ayrılığı kasasından para çıkmadan çözmeye çalışıyor. Avdijaj'ı ise Yeni Malatya ve Kayseri'nin istediği kaydedildi.