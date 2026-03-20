Villarreal-Real Sociedad maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler!

Villarreal-Real Sociedad maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler!

İspanya La Liga’nın 29. haftasında heyecan, Estadio de la Ceramica’da başlıyor. Topladığı 55 puanla 4. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi vizesi için gün sayan Marcelino'nun Villarreal’i, sahasında 38 puanla 7. sırada bulunan Real Sociedad’ı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Alaves ile 1-1 berabere kalarak yara alan ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak takibini sürdüren Atletico Madrid ile arasını açmak niyetinde. Diğer yanda ise son maçında Osasuna'yı 3-1 mağlup ederek moral depolayan Pellegrino Matarazzo yönetimindeki Real Sociedad, deplasmanda sürpriz yaparak Avrupa Ligi potasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Peki Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da sezonun son düzlüğüne girilirken, Avrupa kupaları hedefi olan iki takım Villarreal'de karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekipte, bu sezon hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken Nicolas Pepe ve orta sahanın dinamosu Santi Comesana, Marcelino'nun en büyük kozları olacak. Villarreal, sahasında oynadığı son 3 maçı kazanarak ciddi bir seri yakalamış durumda. Konuk ekip Real Sociedad cephesinde ise sakatlıktan dönen Mikel Oyarzabal ve orta sahanın beyni Brais Mendez'in performansı belirleyici olacak. Her iki takımın da açık futbolu tercih ettiği bu eşleşmede futbolseverleri bol pozisyonlu bir 90 dakika bekliyor. İşte Villarreal-Real Sociedad maçının tüm detayları...

Villarreal-Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 29. hafta açılış maçı kapsamındaki Villarreal-Real Sociedad maçı, 20 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Villarreal-Real Sociedad MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal-Real Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Villarreal-Real Sociedad MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Navarro, Marin, Pedraza; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Barrenetxea, Mendez, Sucic, Soler, Guedes; Oyarzabal

