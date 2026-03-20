Cagliari-Napoli CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cagliari-Napoli CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 30. haftasında heyecan, Sardinya Adası’nda başlıyor. Topladığı 30 puanla 15. sırada yer alan ve küme düşme hattıyla arasındaki mesafeyi korumak isteyen Cagliari, sahasında 59 puanla 3. sırada bulunan şampiyonluk adayı Napoli’yi konuk ediyor. Antonio Conte yönetiminde müthiş bir istikrar yakalayan Napoli, lider Inter’i takibini sürdürmek için Sardegna Arena'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi Cagliari ise ateşli taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atarak ligde kalma yolunda dev bir adım atmak niyetinde. Peki Cagliari-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 11:01
Cagliari-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da sezonun en kritik virajlarından birine girilirken, Cagliari ve Napoli kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Cagliari, son haftalarda savunmada yaşadığı aksaklıkları bu maçta minimize ederek güçlü rakibine geçit vermemeye çalışacak. Teknik direktörün hücum hattındaki en büyük kozu olan Sebastiano Esposito, Napoli savunmasını zorlamaya çalışacak; ancak savunmanın önemli ismi Adam Obert'in cezalı oluşu ev sahibi ekibi düşündürüyor. Konuk ekip cephesinde ise moraller yerinde. Geçtiğimiz hafta Lecce karşısında alınan galibiyetle üçüncülük koltuğunu perçinleyen Napoli, hücum hattında Rasmus Hojlund ve kanatlarda Matteo Politano gibi etkili isimleriyle skor üretmeye çalışacak. Napoli'de sakatlığı bulunan Stanislav Lobotka ve Kevin De Bruyne'nin durumları maç saatinde netleşecek olsa da, geniş kadro derinliği Conte'nin en büyük avantajı. İşte Cagliari-Napoli maçının detayları...

Cagliari-Napoli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 30. hafta açılış maçı kapsamındaki Cagliari-Napoli maçı, 20 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Cagliari-Napoli MAÇI HANGİ KANALDA?

Cagliari-Napolimaçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Cagliari-Napoli MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Zappa; Esposito, Kilicsoy

Napoli: Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; McTominay, Alisson; Hojlund

F.Bahçe'nin transfer planı belli oldu!
F.Bahçe'den bomba transfer! G.Saray da istemişti ancak...
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı: "Binlerce insanı katleden İsrail bunun bedelini ödeyecek"
F.Bahçe'ye Openda müjdesi!
Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası flaş sözler!
