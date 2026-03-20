Genoa-Udinese maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Genoa-Udinese maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

İtalya Serie A’nın 30. haftasında, 33 puanla 13. sırada yer alan Genoa, sahasında 36 puanlı Udinese’yi konuk ediyor. Teknik direktör değişikliği sonrası ivme yakalayan ve son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Genoa, taraftarı önünde bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Diğer yanda ise geçtiğimiz hafta Juventus’a tek golle boyun eğen Kosta Runjaic yönetimindeki Udinese, deplasmanda telafi peşinde. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Genoa deplasmanda 2-1 kazanmayı başarmıştı. Peki Genoa-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 11:14
Genoa-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da haftanın perdesi Genova'da açılıyor. Ev sahibi Genoa, son haftalarda sergilediği dirençli futbolla dikkat çekerken; özellikle iç sahada oynadığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrılarak kalesini adeta bir kaleye çevirdi. Hücum hattında Lorenzo Colombo ve Caleb Ekuban ikilisinin uyumu teknik heyetin en büyük kozu olurken, Ruslan Malinovskyi'nin orta sahadaki liderliği oyunun kaderini belirleyecek. Konuk ekip Udinese cephesinde ise sakatlık haberleri can sıkıyor; Adam Buksa ve Jordan Zemura gibi as oyuncuların yokluğunda, hücumda tüm gözler İtalyan yıldız Nicolò Zaniolo ve Keinan Davis'in üzerinde olacak. İşte Genoa-Udinese maçının detayları:

Genoa-Udinese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 30. haftası kapsamındaki Genoa-Udinese maçı, 20 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Genoa-Udinese MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa-Udinese maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Genoa-Udinese MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Vitinha, Colombo

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis

