CANLI İZLE | RB Leipzig-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya'da sezonun kader anlarından biri Leipzig'de yaşanıyor. Ev sahibi ekip, hücum hattında genç yetenek Yan Diomande ve Christoph Baumgartner'in yaratıcılığına güvenen Leipzig, sakatlığı süren as kalecisi Peter Gulacsi'nin yokluğunda kalesini Maarten Vandevoordt'a emanet edecek. Konuk ekip Hoffenheim cephesinde ise işler bir hayli yolunda. Bu sezon deplasman karnesiyle parmak ısırtan konuk takım, ligin ilk yarısında 3-1 yendikleri rakiplerini bir kez daha mağlup ederek "sezon dublesi" yapma peşinde. Tecrübeli golcü Andrej Kramaric ve savunmanın bel kemiği Ozan Kabak'ın liderliğinde sahaya çıkacak olan Hoffenheim, fiziksel gücü yüksek bir oyunla Leipzig'in baskısını kırmayı planlıyor. İşte dev maçın detayları...

RB Leipzig-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 27. hafta açılış maçı kapsamındaki RB Leipzig-Hoffenheim maçı, 20 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

RB Leipzig-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

RB Leipzig-Hoffenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo; Kramaric, Avdullahu, Burger; Prass, Asllani, Toure