Spor yazarlarından Beşiktaş-Kasımpaşa sonrası flaş sözler! "Bayram şekeri"

MUSTAFA ÇULCU-BAYRAM ŞEKERİ
Beşiktaş'ın artık çok net bir şekilde kabuk değiştirdiği görülüyor. Artık oyun planı, ön alan baskısı, kontratak ve geçiş hücumları, Rıdvan ve Murillo'nun hücuma desteği, her şey var. Olaitan'ın gelişiyle Cerny'nin yükü azaldı. Fizik kalitesi yüksek mobil gezen arayan rakibi zorlayan santrafor Oh var. Ndidi form tuttukça Orkun daha özgür daha önde hücum aksiyonları geliştiriyor üretiyor. Pas kayıplarında eskisi gibi geriye koşu istenmediği için oyunda daha diri ve enerjik kalıyor. Daha ilk yarıda bir asist ve klas bir vuruşla attığı muhteşem golle maça damgasını vurdu.