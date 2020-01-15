Ayrılığını sosyal medyadan duyurdu! Trabzonspor...
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibi, Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi ile sözleşmenin feshedildiğini resmen açıkladı. Nijeryalı oyuncu da bordo mavili kulübe sosyal medya hesabından teşekkür ederek veda etti. Öte yandan yaptığı paylaşımda yer bildirimi Denizli olan Onazi'nin, kısa süre içerisinde yeşil-siyahlılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Trabzonspor, Ogengi Onazi ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Bordo mavili kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
ONAZI DE DUYURDU
Twitter'dan Trabzonspor taraftarlarına seslenen Onazi, şu sözleri kullandı;
"Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim."
Ogenyi Onazi'nin Denizlispor ile kısa bir süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
- 15.01.2020
- Güncelleme: 15.01.2020 13:38
-
Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
-
Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
Ayrılığını sosyal medyadan duyurdu! Trabzonspor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.