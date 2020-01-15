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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Ayrılığını sosyal medyadan duyurdu! ...

Ayrılığını sosyal medyadan duyurdu! Trabzonspor...

'in şampiyonluk adaylarından 'da ayrılık yaşandı. ekibi, Nijeryalı orta saha oyuncusu ile sözleşmenin feshedildiğini resmen açıkladı. Nijeryalı oyuncu da bordo mavili kulübe sosyal medya hesabından teşekkür ederek veda etti. Öte yandan yaptığı paylaşımda yer bildirimi Denizli olan Onazi'nin, kısa süre içerisinde yeşil-siyahlılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

, Ogengi Onazi ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Bordo mavili kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

ONAZI DE DUYURDU

Twitter'dan Trabzonspor taraftarlarına seslenen Onazi, şu sözleri kullandı;

"Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim."

'nin Denizlispor ile kısa bir süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

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  1. 15.01.2020
  2. Güncelleme: 15.01.2020 13:38
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