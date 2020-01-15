Ayrılığını sosyal medyadan duyurdu! Trabzonspor...

Trabzonspor, Ogengi Onazi ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Bordo mavili kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

ONAZI DE DUYURDU

Twitter'dan Trabzonspor taraftarlarına seslenen Onazi, şu sözleri kullandı;

"Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim."

Ogenyi Onazi'nin Denizlispor ile kısa bir süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ