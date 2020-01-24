Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında atılan tüm goller
A Spor ekranlarında yayınlanan ve futbolseverlerin şifresiz maç izleme keyfi yaşadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçlarının heyecanı, bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Son 16 turunda oynanan rövanş maçlarında atılan tüm golleri sizler için derledik...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından kareler
- Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya olay sözler! "Skandal"
- 98 yıllık Cruzeiro tarihinde ilk defa! Ortalık savaş alanına döndü...
- Şenol Güneş'ten EURO 2020 öncesi A Milli Futbol Takımı'mıza sürpriz aday!
- Juvestus'ta forma giyen Merih Demiral Serie A'yı salladı
- Sarri Merih'e sahip çıktı! "Üzgünüm ama..."
- Çağlar Söyüncü'den inanılmaz performans! Dünyanın en iyisini geride bıraktı...
- İrfan Can golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.