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19 Ocak 2020, Pazar
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Hayde desteğe!

Hayde desteğe!

, karşısına mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. 2. yarıya üç puanla başlamak istediklerini kaydeden çiçeği burnunda çalıştırıcı, " ardından lige de moralli girmek istiyoruz. isteğimiz bizi yalnız bırakmasınlar. Onların da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.

Teknik direktör , karşısına mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. 2. yarıya üç puanla başlamak istediklerini kaydeden çiçeği burnunda çalıştırıcı, " ardından lige de moralli girmek istiyoruz. isteğimiz bizi yalnız bırakmasınlar. Onların da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 19.1.2020
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