Hayde desteğe!

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. 2. yarıya üç puanla başlamak istediklerini kaydeden çiçeği burnunda çalıştırıcı, "Kupanın ardından lige de moralli girmek istiyoruz. Taraftarımızdan isteğimiz bizi yalnız bırakmasınlar. Onların da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.