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19 Ocak 2020, Pazar
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Özak: Zıplama dönemindeyiz

Özak: Zıplama dönemindeyiz

Kıbrıslı misafirlerin ağırlandığı organizasyona, 1975'teki kupada forma giyen Trabzonlu futbolcular da katıldı. O isimlerden eski başkan , 'un gidişatının çok iyi olduğunu belirterek, "İnşallah daha iyi olacak. Gelinen noktada tekrar zıplama dönemindeyiz. Tabii ki şampiyon olursa başımızın tacı ama o iş yavaş yavaş olur" dedi.

Kıbrıslı misafirlerin ağırlandığı organizasyona, 1975'teki kupada forma giyen Trabzonlu futbolcular da katıldı. O isimlerden eski başkan , 'un gidişatının çok iyi olduğunu belirterek, "İnşallah daha iyi olacak. Gelinen noktada tekrar zıplama dönemindeyiz. Tabii ki şampiyon olursa başımızın tacı ama o iş yavaş yavaş olur" dedi.

  1. 19.1.2020
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