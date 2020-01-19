Özak: Zıplama dönemindeyiz

Kıbrıslı misafirlerin ağırlandığı organizasyona, 1975'teki kupada forma giyen Trabzonlu futbolcular da katıldı. O isimlerden eski başkan Faruk Özak, Trabzonspor'un gidişatının çok iyi olduğunu belirterek, "İnşallah daha iyi olacak. Gelinen noktada tekrar zıplama dönemindeyiz. Tabii ki şampiyon olursa başımızın tacı ama o iş yavaş yavaş olur" dedi.