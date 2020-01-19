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19 Ocak 2020, Pazar
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Başarı dilediler

Başarı dilediler

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Şubesi, 'i ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Çimşir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Trabzon heyetine teşekkürlerini sundu.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Şubesi, 'i ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Çimşir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Trabzon heyetine teşekkürlerini sundu.

  1. 19.1.2020
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