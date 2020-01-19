Kıbrıs’tan özel konuklar
Kıbrıs Barış Kupası'nda, 1975 yılında Trabzonspor ile mücadele eden Kıbrıs Türk Karması'nda forma giyen oyuncular, Kasımpaşa maçını izlemek için Trabzon'a geldi.
Tesislerde başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından ağırlanıp öğle yemeği yiyen özel konuklar, bugün statta Kasımpaşa maçını izleyecek. 45 yıl önce düzenlenen Barış Kupası'nda Trabzonspor şampiyon olmuştu.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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