Kıbrıs’tan özel konuklar - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Kıbrıs’tan özel konuklar

’tan özel konuklar

Kıbrıs’tan özel konuklar

'nda, 1975 yılında ile mücadele eden Kıbrıs Türk Karması'nda forma giyen oyuncular, maçını izlemek için 'a geldi.

Tesislerde başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından ağırlanıp öğle yemeği yiyen özel konuklar, bugün statta maçını izleyecek. 45 yıl önce düzenlenen 'nda şampiyon olmuştu.

  1. 19.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kıbrıs’tan özel konuklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN