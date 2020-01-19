Engelli Çakır’a forma jesti
Bordo-mavili futbolcular, 2 yıl önce beyin felci geçiren ve vücudunun sol tarafını kısmi olarak kullanamayan Giresun'un Eynesil ilçesinden yaşayan 64 yaşındaki Orhan Çakır'a forma gönderdi. Sturridge, Sosa, Pereira, Obi Mikel, Sörloth, Novak, Uğurcan gibi yıldız isimlerin ıslak imzalarının yer aldığı formayı alan Çakır kendisine bu duyguyu yaşatan Trabzonspor Kulübü ve futbolcularına teşekkür etti.
Bordo-mavili futbolcular, 2 yıl önce beyin felci geçiren ve vücudunun sol tarafını kısmi olarak kullanamayan Giresun'un Eynesil ilçesinden yaşayan 64 yaşındaki Orhan Çakır'a forma gönderdi. Sturridge, Sosa, Pereira, Obi Mikel, Sörloth, Novak, Uğurcan gibi yıldız isimlerin ıslak imzalarının yer aldığı formayı alan Çakır kendisine bu duyguyu yaşatan Trabzonspor Kulübü ve futbolcularına teşekkür etti.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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