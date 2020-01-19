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19 Ocak 2020, Pazar
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Engelli Çakır’a forma jesti

Engelli Çakır’a forma jesti

Bordo-mavili futbolcular, 2 yıl önce beyin felci geçiren ve vücudunun sol tarafını kısmi olarak kullanamayan 'un Eynesil ilçesinden yaşayan 64 yaşındaki Orhan Çakır'a forma gönderdi. Sturridge, Sosa, Pereira, Obi Mikel, Sörloth, Novak, Uğurcan gibi yıldız isimlerin ıslak imzalarının yer aldığı formayı alan Çakır kendisine bu duyguyu yaşatan Kulübü ve futbolcularına teşekkür etti.

Bordo-mavili futbolcular, 2 yıl önce beyin felci geçiren ve vücudunun sol tarafını kısmi olarak kullanamayan 'un Eynesil ilçesinden yaşayan 64 yaşındaki Orhan Çakır'a forma gönderdi. Sturridge, Sosa, Pereira, Obi Mikel, Sörloth, Novak, Uğurcan gibi yıldız isimlerin ıslak imzalarının yer aldığı formayı alan Çakır kendisine bu duyguyu yaşatan Kulübü ve futbolcularına teşekkür etti.

  1. 19.1.2020
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