Engelli Çakır’a forma jesti

Bordo-mavili futbolcular, 2 yıl önce beyin felci geçiren ve vücudunun sol tarafını kısmi olarak kullanamayan Giresun'un Eynesil ilçesinden yaşayan 64 yaşındaki Orhan Çakır'a forma gönderdi. Sturridge, Sosa, Pereira, Obi Mikel, Sörloth, Novak, Uğurcan gibi yıldız isimlerin ıslak imzalarının yer aldığı formayı alan Çakır kendisine bu duyguyu yaşatan Trabzonspor Kulübü ve futbolcularına teşekkür etti.