Ağaoğlu: İşinize bakın

Başkan Ahmet Ağaoğlu, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Son 20-25 yılın en dar transfer mevsiminin yaşandığını belirten Ağaoğlu, "Limit sınırlamasıyla ilgili olarak aylardır söylediğimiz konular kulüplerin önüne geldi. Son 20-25 yılın en dar transfer mevsimi yaşanıyor. Kimse transfer yapamıyor. Pazarlamacılar zor durumda. Bizim durumumuz da farklı değil. Sokakta kimi görsem herkes transferi soruyor. Bizim limitimiz şu an itibarıyla 450 bin euro, elimizden bir-iki futbolcu çıkarırsak onlardan oluşan boşlukla beraber biraz daha yukarıya çıkar. O doğrultuda da limit neye müsaade ediyorsa o transfer yapılır. Artık öyle ne bizim ne de diğer kulüplerin uçukkaçık transfer yapma şansı ortadan kalktı. İki sene üst üste şampiyonlar liginde yer alması nedeniyle Galatasaray'ın limiti yüksek" dedi.

BİZDE HER ŞEY ÇOK AÇIK

Bir basın mensubunun Onazi'nin fesih bedelini Denizlispor mu ödeyecek?' şeklindeki soruya ise Başkan şu yanıtı verdi: "Ne güzel ya bakıyorum son zamanlarda herkes Trabzonspor'un muhasebesini tutmaya başladı. Bırakın, o bizim işimiz, herkes kendi muhasebesini tutsun. Farklı kulüplerin başkanları kendi muhasebelerini tutsunlar. Trabzonspor'un muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar. Bu aralar bazı kulüpler tarafından Trabzonspor'un muhasebesi tutulmaya başlandı ama böyle bir şeye gerek yok. Trabzonspor'un bütün hesabı, kitabı, aldığı, sattığı, kasasına giren ve çıkan paranın kuruşuna kadar bunu KAP bildirimi ile kamuoyunun dikkatine zaten sunuyoruz."

ZORLU YOLCULUĞA BAŞLIYORUZ

Ağaoğlu, önlerindeki ilk 7-9 haftanın kendileri için önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Güçlü, zirve mücadelesi veren rakiplerle zor maçlar oynayacağız. 9 haftadan sonra iş bitmiyor ama bizim açımızdan biraz daha rahat diye nitelendirebileceğimiz maçlar söz konusu. Kasımpaşa sınavıyla birlikte zorlu yolculuğun içine giriyoruz. Takımın gücü yerinde. Oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlarımıza olan inancımızda herhangi bir zaafiyet söz konusu değil. Kadromuz zirve yarışının içersinde sonuna kadar tutup başarıya götürebilir."

RONALDO, MESSİ GELSE BOŞ

Denizli kupa maçında soğuk havada 20 bin taraftarın stadyuma gelmesinin camianın büyüklüğünün bir göstergesi olduğunu belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor her zaman taraftarıyla büyük olmuştur. Siz nasıl kadro kurarsanız kurun. İsterseniz Ronaldo'yu, Messi'yi getirin. Sizin temeliniz, camianız, taraftarınız yoksa sürdürülebilir başarıyı yakalamanız mümkün olmaz. Şartlar ne olursa olsun taraftarın takıma nasıl sahip çıktığını ve nasıl desteklediğinin en güzel göstergesi. Gerçekten gurur duyulacak bir tablo" dedi.