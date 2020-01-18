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18 Ocak 2020, Cumartesi
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"Lafla şampiyon olunmaz"

"Lafla şampiyon olunmaz"

  maçında muhteşem bir gol atan Nwakaeme, bu sezon şampiyon olmak istediklerini söyledi

maçında muhteşem bir gol atan Nwakaeme, bu sezon şampiyon olmak istediklerini söyledi. 30 yaşındaki Nijeryalı, "Hocamızla birlikte iyi bir çalışma dönemi geçirdik, iyi de bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şampiyonluk için çalışıyoruz ama konuşarak şampiyon olamazsınız. Şampiyonluk sahada gelir, biz de sahada başarılı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonluk sonuçlarla olunur" dedi.

  1. 18.1.2020
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