"Lafla şampiyon olunmaz"
Yukatel Denizli maçında muhteşem bir gol atan Nwakaeme, bu sezon şampiyon olmak istediklerini söyledi
Yukatel Denizli maçında muhteşem bir gol atan Nwakaeme, bu sezon şampiyon olmak istediklerini söyledi. 30 yaşındaki Nijeryalı, "Hocamızla birlikte iyi bir çalışma dönemi geçirdik, iyi de bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şampiyonluk için çalışıyoruz ama konuşarak şampiyon olamazsınız. Şampiyonluk sahada gelir, biz de sahada başarılı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonluk sonuçlarla olunur" dedi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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