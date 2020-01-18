Ara vermediler

Fırtına, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup toparlanma, ikinci grup ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Sturridge ise antrenmanda yer almadı.