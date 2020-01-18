Ara vermediler

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Fırtına, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Fırtına, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup toparlanma, ikinci grup ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Sturridge ise antrenmanda yer almadı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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