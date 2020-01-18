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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Ara vermediler

Ara vermediler

Fırtına, 'in 18'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Fırtına, 'in 18'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup toparlanma, ikinci grup ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Sturridge ise antrenmanda yer almadı.

  1. 18.1.2020
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