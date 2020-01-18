Fair-Play için çal

Trabzon Üniversitesi öğrencileri, centilmenlik ruhunu ön plana çıkarmak için 18 futbol takımının formasıyla türkü söyleyip klip çekti. Üniversitenin İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünce, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında "Fair-play İçin Çal" projesi hayata geçirildi. Öğrenciler, "Kalenin Bedenleri" türküsüne çektikleri klipte, spor-da dostluk ve kardeşliği vurguladı. Projeye Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı da tam destek verirken, türkünün çekimlerinin tamamlanmasında 21 öğrenci yer aldı.