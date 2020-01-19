Trabzonspor'dan 2 takviye daha!
Transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında şu ana kadar sadece Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan yönetimin bir veya iki takviye daha yapması bekleniyor.
Takımdaki yabancı sayısı ve lisans talimatları nedeniyle uzun süredir transfer konusunda sıkıntı yaşayan bordo-mavili ekipte; Onazi, Avdijaj ve Fernandes ile yolların ayrılmasıyla kontenjan sorunu ortadan kalktı. Yabancı sayısı 11'e düşerken taraftarların transfer beklentisi arttı. Gündemdeki isimler ise stoper için Lille forması giyen Adama Soumaoro ve kanatlar bölgesine bonservisi elinde bulunan Bilal Başakçıoğlu... Yönetimin önümüzdeki hafta içerisinde gerekli adımları atarak eksik mevkileri takviye edeceği belirtiliyor.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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