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16 Ocak 2020, Perşembe
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'Sevdamız '

'Sevdamız Trabzonspor'

Marşı Beste Yarışması’nı “Sevdamız Trabzonspor” kazandı.

Ortahisar Belediyesi ve Kulübü iş birliğinde organize edilen yarışmanın ödül töreni, 'nde düzenlendi.

380 eser arasından finale kalan 6 marştan; sözlerini Gülnaz Yılmaz'ın yazdığı ve bestesini İlkay Oğulcan'ın yaptığı "Sevdamız Trabzonspor" birincilik ödülüne layık görüldü.

  1. 16.1.2020
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