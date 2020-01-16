'Sevdamız Trabzonspor'
Trabzonspor Marşı Beste Yarışması’nı “Sevdamız Trabzonspor” kazandı.
Ortahisar Belediyesi ve Trabzonspor Kulübü iş birliğinde organize edilen yarışmanın ödül töreni, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
380 eser arasından finale kalan 6 marştan; sözlerini Gülnaz Yılmaz'ın yazdığı ve bestesini İlkay Oğulcan'ın yaptığı "Sevdamız Trabzonspor" birincilik ödülüne layık görüldü.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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