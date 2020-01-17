''2-0 net sonuç tur kolaylaştı''
Başkan Ahmet Ağaoğlu, gol yememelerinin önemli olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "2-0 kupa maçı için net skor. İşimizi kolaylaştırdı. Evimizde gol yememek önemliydi. Hocamız adına da mutluyum. İlerleyen haftalarda takımda taşların daha da yerine oturacağını düşünüyorum. Biraz daha derli toplu, göze hoş gelen futbol oynamak zorundayız. Trabzon zirvenin takımıdır. Pazar günü ligde Kasımpaşa'yı yenmek istiyoruz. İlk 7 hafta zorluk rakiplerle oynayacağız. Bu periyottan başarılı çıkarsak önümüz açılabilir" diye konuştu.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, gol yememelerinin önemli olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "2-0 kupa maçı için net skor. İşimizi kolaylaştırdı. Evimizde gol yememek önemliydi. Hocamız adına da mutluyum. İlerleyen haftalarda takımda taşların daha da yerine oturacağını düşünüyorum. Biraz daha derli toplu, göze hoş gelen futbol oynamak zorundayız. Trabzon zirvenin takımıdır. Pazar günü ligde Kasımpaşa'yı yenmek istiyoruz. İlk 7 hafta zorluk rakiplerle oynayacağız. Bu periyottan başarılı çıkarsak önümüz açılabilir" diye konuştu.
- 17.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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