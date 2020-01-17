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17 Ocak 2020, Cuma
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'' net sonuç tur kolaylaştı''

''2-0 net sonuç tur kolaylaştı''

Başkan , gol yememelerinin önemli olduğunu söyledi. Ağaoğlu, " kupa maçı için net skor. kolaylaştırdı. Evimizde gol yememek önemliydi. adına da mutluyum. İlerleyen haftalarda takımda taşların daha da yerine oturacağını düşünüyorum. daha derli toplu, göze hoş gelen oynamak zorundayız. zirvenin takımıdır. Pazar günü ligde 'yı yenmek istiyoruz. İlk 7 hafta zorluk rakiplerle oynayacağız. Bu periyottan başarılı çıkarsak önümüz açılabilir" diye konuştu.

Başkan , gol yememelerinin önemli olduğunu söyledi. Ağaoğlu, " kupa maçı için net skor. kolaylaştırdı. Evimizde gol yememek önemliydi. adına da mutluyum. İlerleyen haftalarda takımda taşların daha da yerine oturacağını düşünüyorum. daha derli toplu, göze hoş gelen oynamak zorundayız. zirvenin takımıdır. Pazar günü ligde 'yı yenmek istiyoruz. İlk 7 hafta zorluk rakiplerle oynayacağız. Bu periyottan başarılı çıkarsak önümüz açılabilir" diye konuştu.

  1. 17.1.2020
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