''2-0 net sonuç tur kolaylaştı''

Başkan Ahmet Ağaoğlu, gol yememelerinin önemli olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "2-0 kupa maçı için net skor. İşimizi kolaylaştırdı. Evimizde gol yememek önemliydi. Hocamız adına da mutluyum. İlerleyen haftalarda takımda taşların daha da yerine oturacağını düşünüyorum. Biraz daha derli toplu, göze hoş gelen futbol oynamak zorundayız. Trabzon zirvenin takımıdır. Pazar günü ligde Kasımpaşa'yı yenmek istiyoruz. İlk 7 hafta zorluk rakiplerle oynayacağız. Bu periyottan başarılı çıkarsak önümüz açılabilir" diye konuştu.