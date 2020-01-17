Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

XBirinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.