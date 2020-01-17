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17 Ocak 2020, Cuma
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’da maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

, ’in 18’inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

XBirinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 17.01.2020
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