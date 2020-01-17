Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
XBirinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- 17.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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