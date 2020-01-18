"4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler." ifadelerini kullandı.
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