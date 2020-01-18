Erman Toroğlu: Vedat Muriç bilerek yapıyor!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Muriç'in kırmızı kart görmesiyle ilgili flaş ifadeler kullandı. Toroğlu, "Muriç kart görmek istiyor ve hakemi zorluyor. Birincide hakem göstermiyor, ikincide topa vuruyor. Vedat kart görmeyi kafaya koymuş, bilerek yapıyor." dedi.