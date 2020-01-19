Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir: Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo-mavililer, mücadeleden 6-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçtan sonra Trabzonspor'da takımının başında ilk lig maçında ilk galibiyetini alan teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularını tebrik ederken adım adım gideceklerini söyledi.
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında farka koştu. Bordo-mavililer seyircisi önünde İstanbul ekibinin kalesine yarım düzine gol atarak şov yaptı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sörloth (3), Nwakaeme (2) ve Sosa kaydetti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir önemli açıklamalarda bulundu.
Hüseyin Çimşir: Kazandığımız için bütün arkadaşları tebrik ediyorum. İyi bir oyun oldu. Maçın başından gole kadar oyun başa baştı. Golden sonraki dönem bizim için olumluydu. Rakibin direnci kırıldı. İkinci yarının başında zaten rakibin eksik kalmasının ardından söylenecek fazla şey yok. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Adım adım gideceğiz. Ayrıca taraftara coşkuları, katılımları nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Denizlispor maçında ve bu karşılaşmada bize sahip çıktılar. İnşallah onları yarı yolda bırakmayız. Bu takımı hep birlikte hedeflenen yere getiririz" dedi.
- 19.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir: Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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