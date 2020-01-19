Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir: Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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'da : Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir: Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz

'in 19. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Bordo-mavililer, mücadeleden 6-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçtan sonra Trabzonspor'da takımının başında ilk lig maçında ilk galibiyetini alan oyuncularını tebrik ederken adım adım gideceklerini söyledi.

, karşısında farka koştu. Bordo-mavililer seyircisi önünde ekibinin kalesine yarım düzine gol atarak şov yaptı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sörloth (3), Nwakaeme (2) ve Sosa kaydetti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çimşir: Kazandığımız için bütün arkadaşları tebrik ediyorum. İyi bir oyun oldu. Maçın başından gole kadar oyun başa baştı. Golden sonraki dönem bizim için olumluydu. Rakibin direnci kırıldı. İkinci yarının başında zaten rakibin eksik kalmasının ardından söylenecek fazla şey yok. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Adım adım gideceğiz. Ayrıca taraftara coşkuları, katılımları nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Denizlispor maçında ve bu karşılaşmada bize sahip çıktılar. İnşallah onları yarı yolda bırakmayız. Bu takımı hep birlikte hedeflenen yere getiririz" dedi.

  1. 19.01.2020
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