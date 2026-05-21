Haier Bosphorus Challenger Cup İstanbul’da Başladı

26 ülkeden 74 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, dünyanın yükselen erkek tenisçilerini İstanbul'da bir araya getirirken, Türkiye'nin uluslararası tenis organizasyonlarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

ATP Challenger Tour seviyesinde düzenlenen turnuva; sporculara üst düzey rekabet ortamı sunarken, Türk tenisinin uluslararası görünürlüğüne ve İstanbul'un global spor destinasyonu kimliğine önemli katkı sağlıyor.

Turnuvanın basın toplantısı, 20 Mayıs 2026 tarihinde TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, Acıbadem Spor Sponsorlukları Koordinatörü Doç. Dr. Çağrı İlk, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve milli tenisçi Mert Alkaya katıldı.

"Türkiye tenisinin uluslararası yolculuğu güçlenerek devam ediyor"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türkiye'nin uzun yıllardır ATP ve ATP Challenger organizasyonlarına ev sahipliği yapan önemli ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"1946 yılında başlayan İstanbul Challenger geleneği bugün hâlâ dünyanın en köklü Challenger organizasyonlarından biri olarak devam ediyor. 1980'li yıllarda ATP Challenger Tour takvimine dahil olan bu organizasyon, Türkiye tenisinin uluslararası yolculuğunun en önemli yapı taşlarından biri haline geldi.

Bunun yanında 2015–2018 yılları arasında düzenlenen ATP 250 seviyesindeki Istanbul Open ve 2017–2019 ile 2021 yıllarında gerçekleştirilen Antalya Open organizasyonlarıyla ATP Tour takviminde yer aldık.

2008–2017 yılları arasında düzenlenen İzmir Cup, 2013 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen Eskişehir Cup, 2015 yılında düzenlenen Batman Cup ve Ağrı Challenger ile Antalya'daki Challenger serileri gibi organizasyonlar da Türk tenisinin yıllar içinde farklı şehirlerde büyümesine önemli katkılar sağladı.

Özellikle Antalya'da 2021 yılında art arda dört ATP Challenger turnuvası, 2023 yılında ise Megasaray Hotels Open düzenlenmesi, Türkiye'nin Challenger seviyesindeki organizasyon gücünü uluslararası ölçekte daha da görünür hale getirdi.

2026 yılı itibarıyla ise Türkiye'de üç önemli ATP Challenger organizasyonu düzenlenecek olmasından ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak mayıs ayında Haier Bosphorus Challenger Cup'a ev sahipliği yapıyoruz. TED Spor Kulübü'nün gelenekselleştirdiği ve bu yıl 79. yılına ulaşan Istanbul Challenger TED Open eylül ayında düzenlenecek. Bunun yanında ENKA Spor Kulübü de 2026 yılından itibaren ATP Challenger seviyesinde ENKA Open'a ev sahipliği yapacak.

Türk tenisinin gelişimine yıllardır sağladığı katkılar ve İstanbul Challenger organizasyonunu 79 yıldır başarıyla sürdürdüğü için TED Spor Kulübü'nü; ATP Challenger seviyesinde yeni bir organizasyonu takvime kazandırdığı için de ENKA Spor Kulübü'nü kutluyorum.

Bundan yalnızca iki hafta önce yine burada, TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlediğimiz WTA 125 seviyesindeki Istanbul Open'da dünyanın önemli kadın tenisçilerini ağırladık. Bu hafta ise Roland Garros öncesinde ATP Challenger Tour kapsamında erkek tenisinin yükselen yıldızlarını Haier Bosphorus Challenger Cup'ta İstanbul'da buluşturuyoruz.

Bu yıl turnuvamızda 26 ülkeden 74 sporcu mücadele ediyor. Tekler ana tabloda Mert Alkaya, Kerem Yılmaz, Tuncay Duran ve Mert Naci Türker; elemelerde Tuğra Duran, Melih Anatavan, Toprak Avcıbaşı, Kaan Işık Koşaner, Ergi Kırkın ve Cem İlkel, çiftlerde ise Mert Özdemir, Mert Naci Türker ve Ergi Kırkın olmak üzere toplam 11 Türk sporcumuz turnuvada yer aldı.

Türk tenisçilerimizin bu seviyedeki organizasyonlarda daha fazla maç deneyimi kazanmasını son derece kıymetli buluyoruz. Özellikle genç sporcularımızın ATP Challenger seviyesinde mücadele etmesi, yalnızca bireysel gelişimleri açısından değil, Türk tenisinin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.

Federasyon olarak hedefimiz; sporcularımızın daha fazla uluslararası organizasyonda yer aldığı, tenis kültürünün ülke geneline yayıldığı ve Türkiye'nin dünya tenisindeki konumunun her geçen gün güçlendiği bir yapı oluşturmak.

İstanbul gibi dünyanın en önemli şehirlerinden birinde bu organizasyonları gerçekleştirmekten ayrıca gurur duyuyoruz.

Sporcularımızın performansı, Türkiye'de tenis kültürünün yayılması ve tenis severlerin dünya tenisiyle daha yakından buluşabilmesi açısından bu turnuvaların çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bunun yanında çocuklarımıza ve gençlerimize ilham verecek spor ortamlarının oluşmasını da son derece önemsiyoruz.

Türk tenisinin gelişimine katkı sağlayan ve turnuvaya adını veren Haier'e, ayrıca turnuvaya destekleri için Türkiye İş Bankası, Mercedes-Benz Otomotiv ve Acıbadem Sağlık Grubu'na teşekkür ediyorum."

"Türk sporuna ve genç nesillere destek vermeye devam edeceğiz"

Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Haier olarak ATP'nin global partnerleri arasında yer alıyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu'nun katkılarıyla ATP Challenger Tour'un İstanbul ayağında yer almak ve bu organizasyonun bir parçası olmak bizim için büyük mutluluk.

ATP Tour'un yanı sıra Avustralya Açık ve Roland Garros gibi Grand Slam organizasyonlarını da destekliyoruz. Türkiye ekibi olarak bu turnuvanın bizim için çok özel bir yeri var. Türk sporuna ve genç nesillere destek vermek adına bu yolculuğu sürdürmeye devam edeceğiz.

Umarım tenis adına çok güzel bir hafta olur. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

"Türk tenisinin geleceği için federasyonumuzla uzun vadeli bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, kadınlar tenisinin yükselen yıldızlarının yer aldığı Istanbul Open'ın ardından erkekler tarafında Bosphorus Challenger Cup'a ev sahipliği yapmanın verdiği mutluluğu dile getirdi.

Bu durumu sürdürebilmek için çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Sözen, "Umarım gelecek yıllarda teniste üst seviyelere gelmiş bir ülke olarak hem daha çok sayıda hem de daha iddialı turnuvalara ev sahipliği yaparız. Bunun için Federasyonumuz ile belirlediğimiz ve birlikte çalıştığımız yol tenisi yaygınlaştırmaktan geçiyor. Böylece yetenekli tüm çocuk ve gençlerimizi tespit edebilmeyi hedefliyoruz. Antrenörlerimizin eğitimine, gelişimine önem veriyoruz; onların dünyanın en iyileri ile çalışmasını, en iyi gelişim gösteren ülkeleri izlemelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca sporcularımızın daha fazla uluslararası turnuvaya katılımının gelişimleri için önem taşıdığına inanıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de tenisin gelişimine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz"

Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam ise konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mercedes-Benz olarak sporun birleştirici gücüne ve yüksek performans kültürüne büyük önem veriyoruz. Tenis bizim için yalnızca bir spor dalı değil; disiplinin ve mükemmelliğin simgesi.

Global stratejimizin Türkiye'deki yansıması olarak bu yıl Türkiye Tenis Federasyonu ile başlattığımız iş birliğini önce Istanbul Open, şimdi ise Haier Bosphorus Challenger Cup sponsorluğu ile sürdürmekten mutluluk duyuyoruz.

Turnuva sponsorlarından biri olarak sporcuların ve organizasyon yetkililerinin ulaşımını Mercedes-Benz Otomotiv araçlarıyla sağlıyoruz. Türkiye'de tenisin gelişimine katkı sunmaktan gurur duyuyor, tüm sporculara başarılar diliyoruz."

"Sporcuların sağlığı bize emanet"

Acıbadem Spor Sponsorlukları Koordinatörü Doç. Dr. Çağrı İlk ise şu ifadeleri kullandı:

"Acıbadem Sağlık Grubu olarak Haier Bosphorus Challenger Cup'ın sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu'nun resmi sağlık sponsoru olarak bu turnuvada da sporcuların sağlıkları bize emanet.

Bu organizasyon yalnızca tenis için değil, Türk sporu için de son derece değerli. Çünkü bu tarz uluslararası organizasyonlar spora olan ilgiyi artırırken genç nesillere de ilham veriyor.

Organizasyonda emeği geçen başta Türkiye Tenis Federasyonu Başkanımız Şafak Müderrisgil olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

"Türkiye'ye yeni bir Challenger organizasyonu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Turnuva Direktörü Melis Yafe ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'ye yeni bir Challenger organizasyonu kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz hafta burada bir WTA turnuvası da düzenledik. Hedefimiz her organizasyonda daha ileriye gitmek ve uluslararası standartlarımızı sürekli geliştirmek. Teklerde Mert Alkaya, çiftlerde ise Ergi Kırkın, Mert Naci Türker ve Mert Özdemir mücadelelerine devam ediyor. Basın toplantımızın ardından Mert Alkaya'nın ikinci tur maçını da hep birlikte izleyeceğiz."

"Bu organizasyonlar genç sporcular için çok değerli"

Milli tenisçi Mert Alkaya ise şunları söyledi:

"Öncelikle bu turnuvanın gerçekleşmesinde katkısı olan Türkiye Tenis Federasyonu'na ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Bu tarz organizasyonlar özellikle genç sporcularımız için büyük önem taşıyor. Çünkü bu seviyedeki turnuvalarda ne kadar erken yer alırsanız kariyer gelişiminiz açısından o kadar önemli bir deneyim kazanıyorsunuz.

Kendi ülkenizde ve kendi seyirciniz önünde oynamak çok özel bir duygu. Tribün desteğini her zaman arkanızda hissediyorsunuz. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum."

Organizasyonun çiftler finali 23 Mayıs Cumartesi saat 12.00'de, tekler finali ise 23 Mayıs Cumartesi çiftler finalinin hemen ardından yaklaşık 14.00'de gerçekleşecek.

