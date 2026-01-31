RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı canlı takip et

Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken RAMS Başakşehir, 20. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Son 6 haftada 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, haftaya 29 puanla 6. sırada girdi ve Avrupa kupaları hedefini sürdürüyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 19 puanla 12. sırada yer aldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında bugün oynanıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 17.00'de başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapıyor.

BAŞAKŞEHİR – RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakada hakem Yiğit Arslan görev alıyor.

🏆 Trendyol Süper Lig 📅 20. Hafta ⚽ Rams Başakşehir - Çaykur Rizespor 🗓 31 Ocak Cumartesi ⏰ 17.00 🏟 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 🗣 Yiğit Arslan 📱 #İBFKvÇRS pic.twitter.com/3LPI0EHmuq — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 30, 2026

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU NE?

RAMS Başakşehir 29 puanla 6. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 19 puanla 12. basamakta bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Zeqiri, Sowe