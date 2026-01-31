RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı canlı takip et
Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken RAMS Başakşehir, 20. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Son 6 haftada 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, haftaya 29 puanla 6. sırada girdi ve Avrupa kupaları hedefini sürdürüyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 19 puanla 12. sırada yer aldı.
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında bugün oynanıyor.
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele saat 17.00'de başladı.
⚽ MAÇ GÜNÜ | #İBFKvÇRS 🆚 Çaykur Rizespor 🗓 Trendyol Süper Lig 20. Hafta 🏟 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 🕔 17.00 pic.twitter.com/Z1apA1Fh1F— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) January 30, 2026
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapıyor.
BAŞAKŞEHİR – RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Müsabakada hakem Yiğit Arslan görev alıyor.
🏆 Trendyol Süper Lig 📅 20. Hafta ⚽ Rams Başakşehir - Çaykur Rizespor 🗓 31 Ocak Cumartesi ⏰ 17.00 🏟 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 🗣 Yiğit Arslan 📱 #İBFKvÇRS pic.twitter.com/3LPI0EHmuq— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 30, 2026
TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU NE?
RAMS Başakşehir 29 puanla 6. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 19 puanla 12. basamakta bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
RAMS BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanıyor.
MAÇIN 11'LERİ
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke
Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Zeqiri, Sowe