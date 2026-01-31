CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanıyor. RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 16:52
RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı canlı takip et

Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken RAMS Başakşehir, 20. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Son 6 haftada 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, haftaya 29 puanla 6. sırada girdi ve Avrupa kupaları hedefini sürdürüyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 19 puanla 12. sırada yer aldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında bugün oynanıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 17.00'de başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapıyor.

BAŞAKŞEHİR – RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakada hakem Yiğit Arslan görev alıyor.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU NE?

RAMS Başakşehir 29 puanla 6. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 19 puanla 12. basamakta bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Zeqiri, Sowe

G.Saray'dan Devler Ligi operasyonu!
G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Mika Can Raun tutuklandı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor’dan kritik galibiyet!
F.Bahçe Lookman için masaya oturuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! 16:35
Benzama Beşiktaş iddiası Benzama Beşiktaş iddiası 16:31
Eyüpspor’dan kritik galibiyet! Eyüpspor’dan kritik galibiyet! 16:26
Leipzig- Mainz maçı detayları! Leipzig- Mainz maçı detayları! 16:23
31 Ocak İstanbul su kesintisi 31 Ocak İstanbul su kesintisi 16:17
Werder Bremen-Mönchengladbach maçı ne zaman? Werder Bremen-Mönchengladbach maçı ne zaman? 16:13
Daha Eski
Hoffenheim-Union Berlin maçı hakkında! Hoffenheim-Union Berlin maçı hakkında! 15:57
Iğdır’da gol sesi çıkmadı! Iğdır’da gol sesi çıkmadı! 15:52
Beşiktaş’tan Asllani paylaşımı! Beşiktaş’tan Asllani paylaşımı! 15:50
Real Oviedo-Girona maçı detayları! Real Oviedo-Girona maçı detayları! 15:38
Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11'ler Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11'ler 15:34
Erzurum'dan evinde net galibiyet! Erzurum'dan evinde net galibiyet! 15:29