‘Çok güzel bir maç olacak’

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi, "Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Reis, "Bugünkü karşılaşma güzel bir maç olacak. Burada en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da iki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Kaptan Zeki Yavru ise, "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.