CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig ‘Çok güzel bir maç olacak’

‘Çok güzel bir maç olacak’

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi, "Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
‘Çok güzel bir maç olacak’

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi, "Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Reis, "Bugünkü karşılaşma güzel bir maç olacak. Burada en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da iki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Kaptan Zeki Yavru ise, "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

F.Bahçe'den İtalya’ya Lookman çıkarması!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Victor Osimhen ile Ademola Lookman tartıştı! Maça devam etmedi
Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı: "Ben bir savaş esiriyim"
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı!
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! 00:59
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
Osimhen'den Lookman'a sert tepki! Osimhen'den Lookman'a sert tepki! 00:49
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! 00:49
Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar 00:49
Daha Eski
G.Saray'dan Frattesi hamlesi! G.Saray'dan Frattesi hamlesi! 00:49
Kartal'dan sol bek operasyonu! Kartal'dan sol bek operasyonu! 00:49
G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... 00:48
G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! 00:48
İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! 00:48
Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! 00:48