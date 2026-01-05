CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Skov Olsen yarışı

Skov Olsen yarışı

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe ve Samsun, Alman ekibi Wolfsburg’un 26 yaşındaki Danimarkalı milli sağ açığı Andreas Skov Olsen’i radarına aldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Skov Olsen yarışı

Süper Lig'in flaş ekipleri Göztepe ve Samsunspor, transferde karşı karşıya geldi. Türk futbolunun iki köklü kulübünün Bundesliga ekibi Wolfsburg'un 26 yaşındaki hücum oyuncusu Andreas Skov Olsen ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. 26 yaşındaki Danimarkalı sağ açık, kariyerinde Nordsjaelland, Bologna, Club Brugge'de de oynadı. Bu sezon Alman ekibinde sadece 10 maçta oynayan ve 2 gol katkısı veren Olsen'in, az süre alması nedeniyle ayrılık istediği, Wolfsburg'un da kiralık formülüne sıcak baktığı öğrenildi. Sözleşmesi 2029'da bitecek olan tecrübeli yıldız, sağ açığın yanı sıra orta sahanın sağ tarafında da görev alabiliyor.

40 KEZ MİLLİ OLDU

Geçtiğimiz sezon devre arasında Belçika devi Club Brugge'den 14 milyon euro bonservisle Wolfsburg'un yolunu tutan Olsen, Danimarka Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Olsen, 40 kez milli olurken, 8 gol attı.

G.Saray'a Çalhanoğlu müjdesi!
Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Galatasaray’dan ilk transfer! Anlaşma sağlandı
ABD'nin kaçırdığı Venezuela Başkanı Maduro darbeyi içerden yedi! İşte "Kesin çözüm" harekatının perde arkası...
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri!
"Bu kupa çok değerli"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:50
"Bu kupa çok değerli" "Bu kupa çok değerli" 01:50
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! 01:50
Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! 01:50
G.Saray, Berkan Kutlu'ya veda etti! G.Saray, Berkan Kutlu'ya veda etti! 01:50
Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... 01:50
Daha Eski
Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık 01:50
Icardi'den transfer açıklaması! Icardi'den transfer açıklaması! 01:50
Tekke ve Buruk arasında gülümseten anlar! Tekke ve Buruk arasında gülümseten anlar! 01:49
Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... 01:49
F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! 01:49
Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! 01:49