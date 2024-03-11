Haberler Süper Lig Pendikspor'dan hakem tepkisi! "TFF Komedi Ligi devam ediyor"

Pendikspor'dan hakem tepkisi! "TFF Komedi Ligi devam ediyor"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, hakem yönetimine tepkisini sürdürdü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 23:41
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Pendikspor'dan hakem tepkisi! "TFF Komedi Ligi devam ediyor"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine tepki göstermişti. Kırmızı-beyazlı konuyla ilgili yeni bir paylaşım geldi.

Ülker Stadı'nda yapılan maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonunu eleştiren kırmızı-beyazlılar, tepkisine devam etti.

Pendikspor, sosyal medya hesabından, "TFF Komedi Ligi devam ediyor!" başlığıyla video paylaştı. Görüntülerde Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları yer aldı.

İşte o paylaşım

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