Pendikspor'dan hakem tepkisi! "TFF Komedi Ligi devam ediyor"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine tepki göstermişti. Kırmızı-beyazlı konuyla ilgili yeni bir paylaşım geldi.

Ülker Stadı'nda yapılan maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonunu eleştiren kırmızı-beyazlılar, tepkisine devam etti.

Pendikspor, sosyal medya hesabından, "TFF Komedi Ligi devam ediyor!" başlığıyla video paylaştı. Görüntülerde Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları yer aldı.

İşte o paylaşım