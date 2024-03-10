Haberler Süper Lig Markus Gisdol: Rakibi hataya zorlayınca galibiyet geldi

Markus Gisdol: Rakibi hataya zorlayınca galibiyet geldi

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol 2-1 kazandıkları MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından düzenlenen bası toplantısında konuştu. Gisdol, "Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı, hataya zorlayınca da galibiyet geldi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 18:59
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Markus Gisdol: Rakibi hataya zorlayınca galibiyet geldi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü sahasında 2-1 yenen Yılport Samsunspor'nun teknik direktörü Markus Gisdol, "Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı, hataya zorlayınca da galibiyet geldi." dedi.

Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyetten ötürü oyuncularını kutladı.

Havanın çok soğuk olmasına rağmen oyunun çok sıcak olduğuna işaret eden Gisdol, "Takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Oyunu sahada domine eden bir takım vardı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Çok iyi defans yaptık. Ofansif anlamda da çok iyi işler yaptık. Aldığımız bu galibiyetten dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

Gisdol, taraftarların takımı çok iyi desteklediğini vurgulayarak, "Taraftarımızın desteği sayesinde galip geldik. İkinci yarı başladığında bazı değişiklikler yaptık. Takımımızın ihtiyacı olan o baskıyı getirdik. Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı, hataya zorlayınca da galibiyet geldi." şeklinde konuştu.

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