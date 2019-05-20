Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Ateş hattında yer alan Erzurumspor taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralara tırmanma şansı arayacak. Fenerbahçe ise ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetlerle rahatlamıştı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

Erzurumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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MAÇTAN NOTLAR:

İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Mutlaka kazanılması gereken bir maça çıkan Erzurum'da iki önemli eksik bulunuyor. Savunmanın tecrübeli ismi Egemen Korkmaz ile Fransız yıldız Gabriel Obertan, bu kritik karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Volkan Demirel cezaları sebebiyle kadroda yer almayacak. Michael Frey ve Mehmet Topal ise sakatlıkları sebebiyle Erzurum deplasmanına götürülmeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

SON KARAR TOLGAY VE EKİCİ

Ersun Yanal'ın, Mehmet Topal'ın sakatlığı ve Eljif Elmas'ın cezası nedeniyle nasıl bir orta saha kurgusuyla sahaya çıkacağı merak ediliyordu. Jailson'ın yeri garanti görünürken, onunda önünde oynayacak ikili için Miha Zajc, Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici arasında rekabet vardı. Son karar Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici ikilisi oldu.

İSTATİSTİKLER

BB Erzurumspor, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı dokuz Süper Lig maçında galip gelemedi (5B 4M).

Fenerbahçe, Süper Lig'e bu sezon yükselen takımlarla oynadığı beş maçın sadece birini kazanabildi (2B 2M).

Son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden BB Erzurumspor (3G 1B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı (1-3 vs Yeni Malatyaspor).

Son iki haftada altı puan alan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de üst üste üç maç kazanamadı.

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de iki kafa golü attığı tek maç, sezonun ilk yarısında oynanan 2-2'lik BB Erzurumspor karşılaşması.

2018/19 sezonunda rakipleri kendi kalesine en fazla gol atan iki takımdan biri BB Erzurumspor (3; Beşiktaş ile birlikte).

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın (22 puan) ardından skor olarak geri düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe (20 puan).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan yerli oyuncu Emrah Başsan (10). BB Erzurumspor, Emrah'ın asist yaptığı sekiz maçın sadece birini kaybetti (3G 4B).

2018/19 sezonunda Fenerbahçe formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Roberto Soldado (altı), bu gollerin beşini ligin ikinci yarısında kaydetti.

Hamza Hamzaoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe ile karşılaştığı dokuz Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabildi (2B 5M).