Fenerbahçe'nin transferine Klopp engeli!

Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları kapsamında kadroya düşünülen ismin transferine Liverpool'un dünyaca ünlü teknik direktörü Jurgen Klopp taş koydu.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 21:47
Güncelleme: 20.05.2019 21:47
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Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertlilerin transfer listesi oldukça kabarık.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olacak kadronun temellerini atmak istiyor.
Sezonu Kadıköy'de Antalyaspor maçıyla kapayacak olan Fenerbahçe'de transferler kampa yetiştirilmeye çalışılacak.
Buna göre transfer listesinin en tepedeki ismin transferine Liverpool'un dünyaca ünlü teknik adamı Jurgen Kloop taş koydu.