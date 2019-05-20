Brahimi transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe... - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Brahimi transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe...

Portekiz Ligi'nin Porto takımında forma giyen yıldız futbolcu Brahimi ile ilgili Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 18:41 Güncelleme: 20.05.2019 19:09
Brahimi transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi Yacine Brahimi ile alakalı sarı-lacivertlilere sevindirici haber geldi.

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Brahimi transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe...

Cezayirli futbolcu, Porto ile bu sezon şampiyonluktan uzak kalmıştı.

Brahimi transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe...

Benfica'nın şampiyonluğa uzandığı Portekiz Ligi'nde Brahimi ve arkadaşları büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Brahimi transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe...

Portekiz ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldız futbolcu transferi ile ilgili flaş bir karar aldı.

Brahimi transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe...

İşte detaylar...

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