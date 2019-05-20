Brahimi transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe... - Fotomaç
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Brahimi transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe...
Portekiz Ligi'nin Porto takımında forma giyen yıldız futbolcu Brahimi ile ilgili Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 18:41
Güncelleme: 20.05.2019 19:09
Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi Yacine Brahimi ile alakalı sarı-lacivertlilere sevindirici haber geldi.
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Cezayirli futbolcu, Porto ile bu sezon şampiyonluktan uzak kalmıştı.
Benfica'nın şampiyonluğa uzandığı Portekiz Ligi'nde Brahimi ve arkadaşları büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Portekiz ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldız futbolcu transferi ile ilgili flaş bir karar aldı.