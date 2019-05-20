''Bizi bu ligde istemediler'' - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri ''Bizi bu ligde istemediler''

''Bizi bu ligde istemediler''

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Maçtan sonra Erzurumsporlu futbolcuların maçın hakemine tepkisi vardı. İşte her iki takımın teknik adamı ve oyuncularının açıklamalarından satır başları...
20 Mayıs 2019 Pazartesi 22:55 Güncelleme: 20.05.2019 23:00
''Bizi bu ligde istemediler''

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Fenerbahçe ile BB.Erzurumspor karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
''Bizi bu ligde istemediler''

Erzurumspor için son derece kritik olan maçta sarı-lacivertliler Moses'ın penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazandı.

''Bizi bu ligde istemediler''

Mücadeleden sonra her iki takım teknik adamı ve oyuncuları önemli açıklamalarda bulundu.

''Bizi bu ligde istemediler''

İşte o açıklamalar...


''Bizi bu ligde istemediler''

Ersun Yanal: Zorluk derecesi olan bir maç. Rakibimizin kazanmak için yüksek gayret göstereceği bir maç olduğunu biliyorduk.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN