''Bizi bu ligde istemediler''

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Maçtan sonra Erzurumsporlu futbolcuların maçın hakemine tepkisi vardı. İşte her iki takımın teknik adamı ve oyuncularının açıklamalarından satır başları...
20 Mayıs 2019 Pazartesi 22:55
Güncelleme: 20.05.2019 23:00
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Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Fenerbahçe ile BB.Erzurumspor karşı karşıya geldi.
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Erzurumspor için son derece kritik olan maçta sarı-lacivertliler Moses'ın penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Mücadeleden sonra her iki takım teknik adamı ve oyuncuları önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar...
Ersun Yanal: Zorluk derecesi olan bir maç. Rakibimizin kazanmak için yüksek gayret göstereceği bir maç olduğunu biliyorduk.