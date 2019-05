Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar aynı puanda olduğu rakibi Başakşehir'i TT Stadı'nda Feghouli ve Onyekuru'nun attığı gollerle 2-1 yenerek 22.şampiyonluğuna ulaştı. Medipol Başakşehir'in tek golü Bajic'ten geldi.

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle 69 puana yükseldi. Başakşehir ise 66 puanda kaldı. Son haftaya en yakın rakibine 3 puan farkla önde giren sarı-kırmızılılar ikili averajda üstünlüğü eline alarak bitime 1 hafta kala şampiyon oldu.

LİGDE 22. KEZ ZİRVEDE

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 16. KEZ YER ALACAK

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

15 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 15'i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Christian Luyindama, Kostantinos Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.



BÜYÜK BİR MUTLULUK

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın hakem Cüneyt Çakır tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle maç sonu basın toplantısında Levent Şahin yer aldı.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, saha içinde yaşanan olaylar hakkında Fatih Terim'in hareketlerini ima ederek, "Bir teknik direktör golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, yumruk atacak, telaffuz edemiyorum. Hem hakaret edecek hem yumruk atacak sonra da kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder" dedi.



Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu. Avcı, attıkları golden sonra maruz kaldıkları olaylara değinerek konuşmasına başlarken, "Burada gol atmak hakikaten çok zor. Gol attığınız anda yedek kulübenize bir saldırı oluyor. Provokasyon oluyor, herhalde VAR kayıtları da vardır bakarlar. Bir teknik direktör golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, yumruk atacak, telaffuz edemiyorum. Maçın 4. hakemi de bunu göremeyecek. Olayların ardından sonra bir daha gelecek hem de eski çalıştığı oyuncusuna, hem hakaret edecek hem yumruk atacak sonra da kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder. Bizler bu yüzden mesafe kat edemiyoruz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.





"SAYGI YERİNE HAKARET GÖRÜYORUZ"



Saygı görmeleri gerektiği yerde hakaret gördüklerini söyleyen Avcı, "Biz oyun organizasyonlarına, plana sadık bir şekilde oynamak ve kazanmak arzusuyla geldik. İlk yarı itibarıyla oyun tamamen bizim istediğimiz gibi sürdü. Golden sonra rakibin topa sahip olduğunda çok top kayıpları yaptık ama kalemizde fazla da pozisyon yaşamadık. Devreyi önde kapattık. İlk yarıda da duran toplar tehlikeli olmuştu, ikinci yarıda bir duran topun devamından yediğimiz gol ve 10 dakikalık süreç ve duygu dalgalanması rakibe üstünlük verdi. Sonra maçı çevirmek için sistemde değişiklik yaptık, rakibimiz de skoru korumak için savunmaya döndü. Biz denedik ama olmadı rakibimiz kazandı ve şampiyon oldu. Biz de şampiyon olma duygusuyla gedik. 21 hafta ligi götürdük ve sahanın içinde kalmaya çalıştık. Sahanın içinde kazanıp, sahanın içinde kaybederiz diye söyledik. Rakibi tebrik ediyorum. Baktığınız zaman biz belki final yapamıyoruz ama gelişen ve oyunda da kazanan bir takımız. Belki kupamız yok ama beş senede 2 dördüncülük, 2 ikincilik, bir tane üçüncülük almış büyük camialarla yarışarak, saygı görmemiz gereken yerde hakaret görüyoruz. 40 senedir bu film devam ediyor. Umarım biz bu oyunu geliştirerek Türk futbolunda bir takım artılar sağlarız. Rakibe Avrupa'da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.





"BEN SAHANIN İÇİNE BAKIYORUM"



Abdullah Avcı, bir basın mensubunun "Türkiye'de şampiyon olan takımlar gerçekten hakkıyla mı oluyor?" sorusuna ise, "Hakemler üzerinden bugüne kadar konuşmadım, bu ülke Cüneyt Çakır'ı kabul etmedi. Son Avrupa'da seyrettiğimiz 5 üst düzey müsabakanın ikisini Cüneyt Hoca yönetti. Çünkü oradaki oyun, oyun, buradaki değil. Oradaki oyuncu ve teknik adam başka. O oyunu yönetmek daha kolay olabiliyor. Burada hakem kalmadı, o bize gelmesin, onlara da yazık. Onlar da insan. Bu sokakta dolaşmak isteyeceklerdir, saygı göstermemiz lazım. Onu ben bilemem, ben sahanın içine bakıyorum. Organizasyonları nasıl geliştireceğiz diye bakıyorum. Sahanın içinde kazanırız sahanın içinde kaybederiz" dedi.



"LİGE RENK KATTIK"



Kupaları olmamasına rağmen oyunlarıyla lige renk kattıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu sene de 21 haftası lider kalarak geldik. Kolay değil 100 senelik kulüpler var. Bu lige önemli bir renk katıyoruz oyunumuzla. Belki bir kupamız yok ama istatistikler, oyun gücünün bizde olduğunu gösteriyor. Bugün yaşadıklarımızı geçen hafta söylemiştim. Türk futbolu adına doğru örnek olalım, bizi izleyenlere doğru mesajlar verelim. Bugün de çok net şekilde ortaya girdi. Bir de bahsettiğimiz şey rakibin kulübesine hakaret ve yumrukla... Bunu Avrupa'da hiçbir yerde göremezsiniz" ifadelerini kullandı.



"HİÇ ARKA BAHÇELERDE DOLAŞMADIM"



Sezon içinde büyük takımlardan teklif aldığını belirten Avcı, "Ekibim ve ben Türkiye'deki bütün büyük takımlardan teklifler aldık. Hayatım boyunca yan yollara hiç girmedim, hep düz yürüdüm, arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup kaçmadım yani... Neyse onu net söyledim, böyle olmaya da devam edeceğim. Ben bir ailenin içinde uzun süredir devam ediyorum.. Onun için bilmiyorum. Yoğun bir sezondan geçtik bir bitsin. Bak tebrik ediyoruz. Galatasaray şampiyonluğu kaybetseydi gücünden bir şey mi kaybedecekti? Ama öyle bir hale geliyor ki, yumruklar, kulübeye saldırılar, koridor... Atıyorsan devam edersin, kaçmazsın" diye konuştu.

Sözlerine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlayan Şahin, "Bu özel günde şampiyonluğu kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Sezon boyunca çok zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Şahin, "Sezonu 2 kupayla kapatmak inanın bizler için tarifi olmayan bir mutluluk. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Sanırım doyasıya, keyifli bir şekilde sezonun yorgunluğunu atacağımız bir haftaya giriyoruz. Ardından da sezon tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Şahin, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Fatih Terim'e yönelik sert sözleri olduğunun aktarılması üzerine, "Bizim görmediğimiz şeyler oldu herhalde. Yorum yapmayacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera ise ligde 5. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

KASASINI DOLDURDU

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Ligde mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans primini de kasasına koydu.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.

TFF SÜPER KUPA'DA AKHİSARSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray, TFF Süper Kupa'da da mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa maçında, Süper Lig'den küme düşen Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, o müsabakayı da kazanması halinde 2019 yılını 3 kupayla tamamlamış olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Fernando'nun kafayla vurduğu topu kaleci Mert Günok son anda kurtardı. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı turuncu-lacivertli ekibin savunması yeniden kornere gönderdi.

10. dakikada Luyindama'nın geri pasını uzaklaştırmak isteyen kaleci Muslera'nın vuruşunda top kısa düştü. Ceza sahası gerisinde meşin yuvarlağı alan Bajic, bekletmeden şutunu çekti ancak Uruguaylı file bekçisi soluna gelen topu çeldi.

12. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak uzak köşeden auta çıktı.

17. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Soldan gelişen konuk takım atağında ceza sahasına giren Elia'nın ortaladığı topa altıpas gerisindeki Bajic kafayla vurarak fileleri havalandırdı: 0-1

40. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde altıpasa düşen topa Marcao yakın mesafeden vurdu. Kaleci Mert Günok meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

44. dakikada Visca'nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının uzak köşesindeki Caiçara, meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Kaleci Muslera ile Luyindama'nın anlaşmazlığında araya giren Kudriashov'un yakın mesafeden vurduğu top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 ismi değiştirdi. Terim, Akhisarspor'a karşı görev verdiği Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Selçuk İnan yerine, Yuto Nagatomo, Fernando ve Ryan Donk'a forma verdi.



Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.



AVCI 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ligin 32'nci haftasında oynadığı MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Avcı, geçen hafta forma şansı verdiği Soner Aydoğdu, Stefano Napoleoni ve Milos Jojic yerine, İrfan Can Kahveci, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu'na görev verdi.



Medipol Başakşehir, Galatasaray maçında; Mert Günok, Caiçara, Kudriashov, Mahmut Tekdemir, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia ve Bajic ilk 11'iyle sahada yer aldı.



TÜRK TELEKOM STADI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU



Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda tüm tribünlere Türk bayrağı bıraktı. Maç öncesi tüm sarı kırmızılı taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluştururken, taraftarlar ayrıca "Atam izindeyiz", "Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar, yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun", "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" ve "Bütün ümidim gençliktendir. Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankartları tribünde açtı.



SARI KIRMIZILI TARAFTARLAR EMRE AKBABA'YI UNUTMADI



Galatasaraylı taraftarlar, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Emre Akbaba'yı unutmadı. Taraftarlar, maç öncesi Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bulunurken, "Geçmiş olsun Emre Akbaba" yazılı bir pankart açtı.



MAÇA YOĞUN İLGİ



Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabakada Türk Telekom Stadyumu hınca hınç doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, bir grup Medipol Başakşehir taraftarı da deplasman tribününden takımını destekledi.



U21'DE KAZANAN GALATASARAY



Türkiye U21 Futbol Ligi'nde bugün Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Ev sahibi sarı kırmızılı takım, rakibini Atalay Babacan, Celil Yüksel ve Çekdar Orhan'ın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti.