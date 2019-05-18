İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar! - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Süper Lig ve Avrupa'daki bazı liglerde, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar belli oldu. İşte 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran takımlar...
18 Mayıs 2019 Cumartesi 21:46 Güncelleme: 18.05.2019 21:51
İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Avrupa liglerinde şampiyonlar büyük ölçüde belli olurken, Süper Lig'de heyecan sürüyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Son haftasına girilen Süper Lig'de ise şampiyonluk düğümü Galatasaray - Başakşehir maçıyla çözülecek.

İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Kazananın şampiyon olacağı final maçı öncesi nefesler tutuldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Beraberlik ise genel averajı daha yüksek olan Galatasaray'a yarıyor.

İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 2-1 bordo mavililerin üstünlüğüyle sona erdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN