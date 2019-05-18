İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar! - Fotomaç
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İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!
İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!
Süper Lig ve Avrupa'daki bazı liglerde, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar belli oldu. İşte 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran takımlar...
18 Mayıs 2019 Cumartesi 21:46
Güncelleme: 18.05.2019 21:51
Avrupa liglerinde şampiyonlar büyük ölçüde belli olurken, Süper Lig'de heyecan sürüyor...
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Son haftasına girilen Süper Lig'de ise şampiyonluk düğümü Galatasaray - Başakşehir maçıyla çözülecek.
Kazananın şampiyon olacağı final maçı öncesi nefesler tutuldu.
Beraberlik ise genel averajı daha yüksek olan Galatasaray'a yarıyor.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 2-1 bordo mavililerin üstünlüğüyle sona erdi.